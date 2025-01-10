Прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом щодо Гренландії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що попросила поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом на тлі ескалації його заяв про взяття під контроль Гренландії – можливо, силою.

Про це вона сказала журналістам у четвер ввечері після зустрічі з іншими високопосадовцями Данії, її цитує Politico, пише "Європейська правда".

За словами данської прем'єрки, Трамп ще не відповів на пропозицію розмови.

"Ми запропонували розмову [з Трампом], і я очікую, що вона відбудеться", – сказала Фредеріксен щодо ситуації, додавши, що вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.

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Коментарі Фредеріксен з'явилися всього через два дні після того, як обраний президент США відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією – експансіоністське бачення, яке він неодноразово висловлював з моменту свого обрання 5 листопада.

Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними

У той час як коментарі Трампа домінували в заголовках новин цього тижня, Фредеріксен заявила в четвер, що немає "жодних підстав вважати", що новий президент планує вторгнення в Гренландію, і підкреслила "тісну співпрацю" між двома союзниками по НАТО.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також применшив погрози Трампа, заявивши: "Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально".

Расмуссен також заявив, що Данія "з повною повагою" ставиться до прагнення Гренландії до незалежності.

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