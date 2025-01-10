Премьер Дании хочет переговоров с Трампом по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что попросила поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации его заявлений о взятии под контроль Гренландии – возможно, силой.
Об этом она сказала журналистам в четверг вечером после встречи с другими высокопоставленными чиновниками Дании, ее цитирует Politico, пишет "Европейская правда".
По словам датского премьера, Трамп еще не ответил на предложение разговора.
"Мы предложили разговор [с Трампом], и я ожидаю, что он состоится", – сказала Фредериксен о ситуации, добавив, что она не ожидает, что диалог состоится до инаугурации Трампа 20 января.
Комментарии Фредериксен появились всего через два дня после того, как избранный президент США отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией – экспансионистское видение, которое он неоднократно высказывал с момента своего избрания 5 ноября.
Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы
В то время как комментарии Трампа доминировали в заголовках новостей на этой неделе, Фредериксен заявила в четверг, что нет "никаких оснований полагать", что новый президент планирует вторжение в Гренландию, и подчеркнула "тесное сотрудничество" между двумя союзниками по НАТО.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также преуменьшил угрозы Трампа, заявив: "Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально".
Расмуссен также заявил, что Дания "с полным уважением" относится к стремлению Гренландии к независимости.
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