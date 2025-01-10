Премьер Дании хочет переговоров с Трампом по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что попросила поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации его заявлений о взятии под контроль Гренландии – возможно, силой.

Об этом она сказала журналистам в четверг вечером после встречи с другими высокопоставленными чиновниками Дании, ее цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

По словам датского премьера, Трамп еще не ответил на предложение разговора.

"Мы предложили разговор [с Трампом], и я ожидаю, что он состоится", – сказала Фредериксен о ситуации, добавив, что она не ожидает, что диалог состоится до инаугурации Трампа 20 января.

Реклама:

Комментарии Фредериксен появились всего через два дня после того, как избранный президент США отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией – экспансионистское видение, которое он неоднократно высказывал с момента своего избрания 5 ноября.

Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы

В то время как комментарии Трампа доминировали в заголовках новостей на этой неделе, Фредериксен заявила в четверг, что нет "никаких оснований полагать", что новый президент планирует вторжение в Гренландию, и подчеркнула "тесное сотрудничество" между двумя союзниками по НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также преуменьшил угрозы Трампа, заявив: "Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально".

Расмуссен также заявил, что Дания "с полным уважением" относится к стремлению Гренландии к независимости.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Зачем Трамп угрожает Канаде и не только ей?