"Не вистачає уяви": прем'єрка Данії відповіла Трампу, який допустив взяття Гренландії силою

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, реагуючи на заяви обраного президента США Дональда Трампа про можливість застосування сили для взяття під контроль Гренландії, сказала, що не може такого уявити.

Про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє "Європейська правда".

За словами данської прем’єрки, вона не може повірити у можливість того, що США застосують військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", – зазначила вона.

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Фредеріксен підкреслила, що США – "найважливіший і найближчий союзник" Данії.

Очільниця данського уряду додала, що не хоче торгової війни зі США.

"Я думаю, що ми повинні продовжувати торгувати один з одним і робити це належним чином", – вказала Фредеріксен.

Вона резюмувала, що боротися один з одним економічними засобами – це не найкращий шлях.

Напередодні повідомляли, що Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.

Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.