У Словаччині знову пройдуть протести проти проросійської політики Фіцо

У більш як десятку міст Словаччини на вечір п’ятниці планують акції протесту проти проросійської політики прем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Акції під гаслом "Словаччина – це Європа, ні – колаборації з Росією" стануть продовженням протестів, що почалися після грудневого візиту Фіцо до Москви та його зустрічі з правителем Росії Владіміром Путіним.

Організація-ініціатор протестів "Мир Україні" (Mier Ukrajine) анонсувала їх у загалом 11 містах, у двох випадках протест збирає також позапарламентська партія "Демократи". У столиці Словаччини Братиславі акція запланована на 17:00 на площі Свободи.

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На додачу протести планують також у польському Кракові і чеській столиці Празі.

"Поїздка до Росії нібито задля пошуку рішення у контексті зупинки транзиту газу через Україну виглядає як союз Словаччини з агресором… Через Фіцо Путін знову посилює ослаблений вплив Росії, російської пропаганди та гібридну війну проти Словаччини і наших справжніх союзників", – наголошують в асоціації.

Невдовзі після візиту Фіцо до Москви асоціація звернулась до генпрокуратури з проханням перевірити поїздку прем’єра на відповідність законодавству.

Тим часом Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.

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