Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна
Генеральна прокуратура Словаччини перевірить на предмет відповідності законодавству візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо в Росію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.
Скаргу з вимогою провести перевірку дій Фіцо подало громадське об’єднання "Мир Україні" (Mier Ukrajine), йдеться в повідомленні.
"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо (Smer-SD) у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий Генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", – цитують речницю Генпрокуратури Словаччини Яну Тьокьолеву словацькі журналісти.
Вона не повідомила, коли саме очікувати результатів перевірки.
За словами асоціації, прем'єр-міністр Фіцо давно легітимізує Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт. Словаччина також вважається Російською Федерацією ворожою країною, підкреслюють активісти, тому таким чином Фіцо зустрівся з ворогом.
Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з Путіним у Москві, які посилили напругу у відносинах між Братиславою та Києвом.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.
Водночас президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, від чого залежить його можливий візит в Україну.
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