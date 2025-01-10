В Словакии снова пройдут протесты против пророссийской политики Фицо

В более чем десятке городов Словакии на вечер пятницы планируют акции протеста против пророссийской политики премьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Акции под лозунгом "Словакия – это Европа, нет – коллаборации с Россией" станут продолжением протестов, начавшихся после декабрьского визита Фицо в Москву и его встречи с правителем России Владимиром Путиным.

Организация-инициатор протестов "Мир Украине" (Mier Ukrajine) анонсировала их в целом 11 городах, в двух случаях протест собирает также внепарламентская партия "Демократы". В столице Словакии Братиславе акция запланирована на 17:00 на площади Свободы.

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Протесты планируют также в польском Кракове и чешской столице Праге.

"Поездка в Россию якобы для поиска решения в контексте остановки транзита газа через Украину выглядит как союз Словакии с агрессором... Через Фицо Путин снова усиливает ослабленное влияние России, российской пропаганды и гибридную войну против Словакии и наших настоящих союзников", – отмечают в ассоциации.

Вскоре после визита Фицо в Москву ассоциация обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить поездку премьера на соответствие законодательству.

Тем временем Фицо расширил свои угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского природного газа Киевом.

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