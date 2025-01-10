У Польщі канадець отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ

У Польщі Окружний суд Варшави засудив до 8 місяців тюремного ув'язнення 18-річного громадянина Канади Лакена П. за шпигунство на користь РФ.

Про це поінформували у пресслужбі Національної прокуратури Польщі, пише "Європейська правда".

Вирок суду був винесений 20 грудня 2024 року.

Громадянину Канади висунули звинувачення в участі в діяльності російської розвідки проти Республіки Польща.

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Як зазначили в прокуратурі, після вербування в окупованому РФ Донецьку та отримання розвідувальних завдань, інструктажу прихованими каналами зв'язку, він мав надавати російським спецслужбам інформацію про військовий потенціал Республіки Польща, а також про осіб, які служать у польській армії.

Обвинувачення охоплює період з квітня 2024 року по 23 травня 2024 року.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді восьми місяців тюремного ув’язнення, а також конфіскації речових доказів у вигляді мобільного телефону та 3 сім-карт.

Він також має сплатити судові витрати.

Лакен П. визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину та надав пояснення, в яких описав як обставини налагодження співпраці з російською стороною, її перебіг, так і поставлені завдання.

Вирок є остаточним і не підлягає оскарженню.

Варто зазначити, що 10 січня в Люблінському окружному суді розпочався судовий процес над 53-річним білорусом Ніколаєм М., якого звинувачують у шпигунстві.

Нагадаємо, у грудні польський суд визнав 21-річного російського хокеїста Максима С. винним у шпигунстві в межах операції з викриття масштабної шпигунської мережі Росії.

Хокеїст був частиною шпигунського осередку Росії в Польщі, куди також входили 13 українців і двоє білорусів. Їх усіх викрили та затримали протягом 2023 року.