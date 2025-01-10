В Польше канадец получил тюремный срок за шпионаж в пользу РФ

В Польше Окружной суд Варшавы приговорил к восьми месяцам тюремного заключения 18-летнего гражданина Канады Лакена П. за шпионаж в пользу РФ.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной прокуратуры Польши, пишет "Европейская правда".

Приговор суда был вынесен 20 декабря 2024 года.

Гражданину Канады предъявили обвинение в участии в деятельности российской разведки против Республики Польша.

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Как отметили в прокуратуре, после вербовки в оккупированном РФ Донецке и получения разведывательных задач, инструктажа по скрытым каналам связи, он должен был предоставлять российским спецслужбам информацию о военном потенциале Республики Польша, а также о лицах, которые служат в польской армии.

Обвинение охватывает период с апреля 2024 года по 23 мая 2024 года.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения, а также конфискации вещественных доказательств в виде мобильного телефона и трех сим-карт.

Он также должен оплатить судебные издержки.

Лакен П. признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и предоставил объяснения, в которых описал как обстоятельства налаживания сотрудничества с российской стороной, его ход, так и поставленные задачи.

Приговор является окончательным и не подлежит обжалованию.

Стоит отметить, что 10 января в Люблинском окружном суде начался судебный процесс над 53-летним белорусом Николаем М., которого обвиняют в шпионаже.

Напомним, в декабре польский суд признал 21-летнего российского хоккеиста Максима С. виновным в шпионаже в рамках операции по разоблачению масштабной шпионской сети России.

Хоккеист был частью шпионской ячейки России в Польше, куда также входили 13 украинцев и двое белорусов. Их всех разоблачили и задержали в течение 2023 года.