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На війні в Україні загинув доброволець з Латвії

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Новини — П'ятниця, 10 січня 2025, 17:06 — Ірина Кутєлєва

В ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

Про це повідомили у Національних збройних силах Латвії, пише "Європейська правда".

Латвійський доброволець загинув 25 грудня минулого року в районі Новоєгорівки Луганської області.

Він воював у складі Іноземного легіону Збройних сил України.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Платонова.

"Ще один наш доброволець загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Наші глибокі співчуття родині та побратимам Едгара Платонова! Вічна пам'ять герою", – написав він в X (Twitter).

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.

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