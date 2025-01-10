На війні в Україні загинув доброволець з Латвії

В ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

Про це повідомили у Національних збройних силах Латвії, пише "Європейська правда".

Латвійський доброволець загинув 25 грудня минулого року в районі Новоєгорівки Луганської області.

Izsakam visdziļāko līdzjūtību Ukrainā kritušā brīvprātīgā karavīra Edgara Platonova ģimenei. Karavīrs gāja bojā pērn, 25. decembrī, pašaizliedzīgi cīnoties pret Krievijas okupantu armiju Novojehorivkā, Luhanskas apgabalā, Ukrainas bruņoto spēku Ārzemnieku leģiona sastāvā. pic.twitter.com/ygpM4veQaj Реклама: January 10, 2025

Він воював у складі Іноземного легіону Збройних сил України.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Платонова.

"Ще один наш доброволець загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Наші глибокі співчуття родині та побратимам Едгара Платонова! Вічна пам'ять герою", – написав він в X (Twitter).

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.