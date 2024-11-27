На лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті

У Франції помер поранений в Україні грузинський боєць Спартак Лекіашвілі, який проходив у країні лікування.

Про це повідомив портал SOVA з посиланням на підтвердження МЗС Франції, пише "Європейська правда".

За даними відомства, на цьому етапі проводять процедури з передачі тіла.

Спартак Лекіашвілі був поранений під час вибуху в Бахмуті в травні 2023 року. Спочатку він проходив лікування в Україні, потім – у Грузії та у Франції.

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Лекіашвілі перебував у лікарні в Рівному. Він три місяці не виходив із коми. У нього були паралізовані кінцівки.

Його було необхідно перевезти в європейську клініку, щоб не ампутувати ногу.

У жовтні 2023 року повідомляли, що стан здоров'я постраждалого на війні в Україні грузинського бійця погіршується. Після поранення 24-річний боєць втратив зір та впав у кому.

У жовтні повідомляли, що на війні в Україні загинув грузинський доброволець Мамука Кекелія. Наприкінці серпня стало відомо про загибель грузинського бійця Віктора Кіпрітіді.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.