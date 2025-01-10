На войне в Украине погиб доброволец из Латвии

В ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, пишет "Европейская правда".

Латвийский доброволец погиб 25 декабря прошлого года в районе Новоегоровки Луганской области.

Izsakam visdziļāko līdzjūtību Ukrainā kritušā brīvprātīgā karavīra Edgara Platonova ģimenei. Karavīrs gāja bojā pērn, 25. decembrī, pašaizliedzīgi cīnoties pret Krievijas okupantu armiju Novojehorivkā, Luhanskas apgabalā, Ukrainas bruņoto spēku Ārzemnieku leģiona sastāvā. pic.twitter.com/ygpM4veQaj Реклама: January 10, 2025

Он воевал в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс выразил соболезнования в связи с гибелью Платонова.

"Еще один наш доброволец погиб, защищая свободу и независимость Украины. Наши глубокие соболезнования семье и собратьям Эдгара Платонова! Вечная память герою", – написал он в X (Twitter).

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.