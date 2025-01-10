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На войне в Украине погиб доброволец из Латвии

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Новости — Пятница, 10 января 2025, 17:06 — Ирина Кутелева

В ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, пишет "Европейская правда".

Латвийский доброволец погиб 25 декабря прошлого года в районе Новоегоровки Луганской области.

Он воевал в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс выразил соболезнования в связи с гибелью Платонова.

"Еще один наш доброволец погиб, защищая свободу и независимость Украины. Наши глубокие соболезнования семье и собратьям Эдгара Платонова! Вечная память герою", – написал он в X (Twitter).

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.

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