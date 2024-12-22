На Курщині загинув грузинський боєць, що воював за Україну
Новини — Неділя, 22 грудня 2024, 12:33 —
Ще один грузинський боєць – Бадрі Кварацхелія – загинув у російсько-українській війні.
Цю інформацію підтвердили Interpress News в МЗС Грузії, пише "Європейська правда".
Повідомляється, що командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія був убитий на території Курської області.
Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.
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Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.
Зазначимо, нещодавно "Грузинському легіону", який воює в Україні, довелося заперечувати заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах.
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