На Курщині загинув грузинський боєць, що воював за Україну

Ще один грузинський боєць – Бадрі Кварацхелія – загинув у російсько-українській війні.

Цю інформацію підтвердили Interpress News в МЗС Грузії, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія був убитий на території Курської області.

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Реклама:

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.

Зазначимо, нещодавно "Грузинському легіону", який воює в Україні, довелося заперечувати заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах.