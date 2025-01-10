МЗС: візит спецпредставника Трампа до України відклали з юридичних причин

Візит майбутнього спецпосланника Дональда Трампа щодо врегулювання війни Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин, поїздка відбудеться після інавгурації нового президента США.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, стенограму якого опублікувало МЗС, передає "Європейська правда".

Тихого запитали, чи затримка із візитом Келлога – це політична історія, чи виключно інавгураційна. На це він акцентував, що візит продовжує готуватися й він відбудеться.

"І я думаю, що буде правдивим сказати, що жодних політичних причин, чому цей візит відбудеться саме після інавгурації, немає. Ну, якщо вже бути більш точним, то, власне, єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації, після 20 січня, це суто юридичні причини", – зазначив він.

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Тихий зауважив, що американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act, згідно з яким всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента.

Відтак він акцентував, що за інформацією зовнішньополітичного відомства, це – єдина причина.

"Ми, повторюсь, готуємося до цього візиту. Ми вважаємо, що він дуже важливий. Ми дійсно хочемо якомога швидше після інавгурації розпочати діалог з генералом Келлогом з найбільш важливих питань досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", – підсумував Тихий.

Також цього ж дня у Міністерстві закордонних справ повідомили, що Київ очікує на зустріч президента Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.

Раніше агентство Reuters із посиланням на чотири джерела з оточення Трампа повідомило, що Келлог відклав свою поїздку до Києва, яка була запланована раніше.

Перед цим американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.