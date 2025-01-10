В МЗС кажуть про підготовку зустрічі Трампа й Зеленського невдовзі після інавгурації

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Речника попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що він вже працює над організацією зустрічі з очільником Кремля.

"Дональд Трамп і раніше казав про плани такої зустрічі, тому нічого нового у цьому ми не бачимо", – відповів Георгій Тихий.

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Він продовжив, що Україна зосереджена на налагодженні співпраці з новою адміністрацією у США та очікує зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України. І ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч наших президентів – президента Трампа і президента Зеленського. Бо для нас головне – це спільно працювати з Америкою заради миру", – зазначив речник.

"Ми готуємося до українсько-американських контактів на найвищому і високому рівні одразу після інавгурації", – сказав Георгій Тихий.

У подальших відповідях речник додав: "Контакти між лідерами України і США безперечно відбудуться. Контакти на всіх інших рівнях теж готуються і обов’язково відбудуться після інавгурації".

Нагадаємо, обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету орієнтовно протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти рішення для зупинки повномасштабної війни.

Водночас неофіційно повідомляють, що представники Трампа у розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити підтримку Києва.