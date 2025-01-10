МИД: визит спецпредставителя Трампа в Украину отложили по юридическим причинам

Визит будущего спецпосланника Дональда Трампа по урегулированию войны Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам, поездка состоится после инаугурации нового президента США.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, стенограмму которого опубликовало МИД, передает "Европейская правда".

Тихого спросили, задержка с визитом Келлога – это политическая история, или исключительно инаугурационная. Спикер ответил, что визит продолжает готовиться и он состоится.

"И я думаю, что будет правдивым сказать, что никаких политических причин, почему этот визит состоится именно после инаугурации, нет. Ну, если уж быть более точным, то, собственно, единственные причины, по которым визит состоится после инаугурации, после 20 января, это чисто юридические причины", – отметил он.

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Тихий отметил, что американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act, и согласно ему все контакты должны происходить после вступления в должность президента.

Поэтому он акцентировал, что по информации внешнеполитического ведомства это – единственная причина.

"Мы, повторюсь, готовимся к этому визиту. Мы считаем, что он очень важен. Мы действительно хотим как можно скорее после инаугурации начать диалог с генералом Келлогом по наиболее важным вопросам достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", – подытожил Тихий.

Также в этот же день в Министерстве иностранных дел сообщили, что Киев ожидает встречи президента Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника из окружения Трампа сообщило, что Келлог отложил свою поездку в Киев, которая была запланирована ранее.

Перед этим американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.