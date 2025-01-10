Париж вимагає від Ірану звільнення французьких заручників

Міністерство закордонних справ Франції у пʼятницю, 10 січня, викликало посла Ірану, щоб висловити протест у зв'язку із незаконним утриманням іранською владою трьох своїх громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні французького МЗС.

Французьке відомство "в найрішучішій формі" повторило іранському послу вимогу про негайне звільнення французьких громадян, утримуваних в заручниках в Ірані.

"Їхнє становище є нестерпним, з жахливими умовами утримання, деякі з яких прирівнюються до катувань відповідно до міжнародного права", – додали там.

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МЗС Франції також повторило, що французьким громадянам рекомендується утриматися від поїздок до Ірану, а тим, хто вже перебуває в Ірані, – негайно залишити країну.

За останні роки Іран заарештував десятки іноземців та людей з подвійним громадянством – часто за звинуваченнями, пов'язаними зі шпигунством і безпекою.

За даними дипломатичних джерел Reuters, в Ірані утримуються близько 20 європейських громадян з 10 країн.

За останні тижні Франція посилила тон щодо Ірану, заявивши, що мови для прогресу на переговорах з Іраном з двосторонніх або багатосторонніх питань залежатимуть від звільнення заручників.

Серед іншого, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.