Франція закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Ірану

У Міністерстві закордонних справ Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, принаймні до часу, коли вдасться звільнити усіх затриманих там французів.

Як повідомляє Le Figaro, про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро закликав французьких громадян не їздити до Ірану принаймні до остаточного звільнення тих, які опинились там за гратами.

"Становище наших співгромадян-заручників в Ірані абсолютно неприйнятне: їх роками несправедливо утримують у негідних умовах… Попри наші зусилля взаємодії на найвищому рівні, їхнє становище погіршується. Закликаю владу Ірану: наші заручники мають бути звільнені. Від цього залежать наші двосторонні відносини і майбутнє санкцій", – наголосив очільник МЗС.

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Він нагадав, що йдеться про трьох громадян Франції та запивнив, що про них "пам’ятають щосекунди".

Зокрема, це подружжя французів Жак Парі і Сесілі Колер, яких утримують з травня 2022 року за звинуваченнями у шпигунстві. Третій утримуваний – француз на ім’я Олів’є, теж затриманий у 2022 році, його прізвище не розкривають на прохання родини.

У грудні в Ірані затримали італійську журналістку Чечилію Сала, яка поїхала туди у відрядження. Офіційний Рим назвав її арешт неприйнятним.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.