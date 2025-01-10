Париж требует от Ирана освобождения французских заложников от Ирана

Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 10 января, вызвало посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с незаконным содержанием иранскими властями трех своих граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении французского МИД.

Французское ведомство "в самой решительной форме" повторило иранскому послу требование о немедленном освобождении французских граждан, удерживаемых в заложниках в Иране.

"Их положение является невыносимым, с ужасными условиями содержания, некоторые из которых приравниваются к пыткам в соответствии с международным правом", – добавили там.

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МИД Франции также повторил, что французским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, а тем, кто уже находится в Иране, – немедленно покинуть страну.

За последние годы Иран арестовал десятки иностранцев и людей с двойным гражданством – часто по обвинениям, связанным со шпионажем и безопасностью.

По данным дипломатических источников Reuters, в Иране удерживаются около 20 европейских граждан из 10 стран.

За последние недели Франция ужесточила тон в отношении Ирана, заявив, что языки для прогресса на переговорах с Ираном по двусторонним или многосторонним вопросам будут зависеть от освобождения заложников.

Среди прочего, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.