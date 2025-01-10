Трамп назвав справу про "порногроші" фарсом та пообіцяв оскаржити вирок

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що судове рішення у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс свідчить про безпідставність усього судового процесу й наголосив, що буде оскаржувати рішення суду.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

Трамп відреагував на покарання у вигляді "безумовного звільнення" та заявив, що цей результат доводить, що, "як кажуть усі правознавці та експерти-юристи, ніякої справи немає, і її ніколи не було, і всю цю аферу необхідно відкинути".

За словами Трампа, у справі проти нього "не було ні злочину, ні шкоди, ні доказів, ні фактів, до закону вона не мала жодного стосунку".

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Відтак, Трамп наголосив – він буде оскаржувати цю "містифікацію".

"Сьогоднішній захід був огидним фарсом, і тепер, коли він закінчився, ми оскаржимо цю містифікацію, абсолютно безпідставну, і відновимо довіру американців до нашої великої системи правосуддя", – резюмував новообраний американський президент.

Скриншот: TruthSocial

Нагадаємо, у справі про "порногроші" Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Винесення вироку Трампу спочатку було призначено на 11 липня минулого року, а потім кілька разів відкладалося.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.