Трамп назвал дело о "порноденьгах" фарсом и пообещал обжаловать приговор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что судебное решение по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс свидетельствует о безосновательности всего судебного процесса и отметил, что будет обжаловать решение суда.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает "Европейская правда".

Трамп отреагировал на наказание в виде "безусловного освобождения" и заявил, что этот результат доказывает, что, "как говорят все правоведы и эксперты-юристы, никакого дела нет, и его никогда не было, и всю эту аферу необходимо отбросить".

По словам Трампа, в деле против него "не было ни преступления, ни вреда, ни доказательств, ни фактов, к закону оно не имело никакого отношения".

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Следовательно, Трамп подчеркнул – он будет оспаривать эту "мистификацию".

"Сегодняшнее мероприятие было отвратительным фарсом, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем эту мистификацию, абсолютно безосновательную, и восстановим доверие американцев к нашей великой системе правосудия", – резюмировал новоизбранный американский президент.

Скриншот: TruthSocial

Напомним, по делу о "порноденьгах" Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Вынесение приговора Трампу сначала было назначено на 11 июля прошлого года, а затем несколько раз откладывалось.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.