У Єврокомісії готові до штрафів і санкцій проти Маскового X, якщо будуть підстави

Європейська комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен попередила, що ЄС готовий вжити заходів проти соцмережі X (Twitter) Ілона Маска, якщо вона порушує правила.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона розповіла в інтервʼю Yle.

Вірккунен зазначила, що Маск і X (Twitter) повинні дотримуватися законів і правил ЄС, як і всі інші.

"Звичайно, в Європі кожен має право на свободу вираження поглядів і переконань. Але Ілон Маск також має зобов'язання за європейським законодавством зменшити системні ризики, які впливають на виборчу систему та публічний дискурс", – зауважила вона.

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Серед іншого, комісарка згадала про зобовʼязання платформ гарантувати, що певні політичні погляди не будуть підтримуватися за рахунок інших.

Вірккунен також нагадала, зазначає, що проти X (Twitter) уже триває процес, щоб визначити, чи відповідає платформа вимогам ЄС. Якщо ні, то результатом можуть стати санкції та великі штрафи.

"Європу часто критикують за надмірну кількість законів. Але інтернет також потребує правил. Він не може бути Диким Заходом", – вважає єврокомісарка.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

Напередодні Маск провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

У звʼязку з цим у Бундестазі почали перевірку на предмет можливої незаконної пожертви на користь "АдН".

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