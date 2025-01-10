У Бундестазі перевірять розмову Маска з лідеркою ультраправих

У німецькому Бундестазі розпочали перевірку розмови мільярдера Ілона Маска з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Алісою Вайдель на предмет можливої незаконної пожертви.

Про це повідомляє Welt, інформує "Європейська правда".

Представник Бундестагу заявив, що "факти у справі наразі з'ясовують".

Маск, як відомо, відкрито рекламує "АдН" у своїй соцмережі Х (Twitter). У четвер увечері він транслював на платформі свою розмову з Вайдель.

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Неурядова організація LobbyControl раніше вказувала, що підтримка Маском "АдН" може бути незаконним партійним пожертвуванням.

Організація стверджує, що розмова Маска з Вайдель "ймовірно, буде набагато ширше висвітлена" на X, ніж дописи звичайних користувачів.

"У цьому контексті тут, безумовно, можна говорити про політичну рекламу, оскільки платформа X зазвичай продає таке охоплення за великі гроші", – зазначили в організації.

Відповідно до партійного законодавства, реформованого на початку 2024 року, передвиборча реклама від третіх осіб вважається партійним внеском.

Партійні пожертви з країн, що не входять до ЄС, також заборонені.

Відповідно до Закону про політичні партії, німецький Бундестаг відповідає за ретельну перевірку правильності фінансування партій та передвиборчої реклами.

Маск напередодні провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

Американський мільярдер перед цим публічно стверджував, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований підтримкою Маском "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів.

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