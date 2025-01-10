В Еврокомиссии готовы к штрафам и санкциям против Маскового X, если будут основания

Европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен предупредила, что ЕС готов принять меры против соцсети X (Twitter) Илона Маска, если она нарушает правила.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала в интервью Yle.

Вирккунен отметила, что Маск и X (Twitter) должны соблюдать законы и правила ЕС, как и все остальные.

"Конечно, в Европе каждый имеет право на свободу выражения взглядов и убеждений. Но Илон Маск также имеет обязательства по европейскому законодательству уменьшить системные риски, которые влияют на избирательную систему и публичный дискурс", – отметила она.

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Среди прочего, комиссар упомянула об обязательствах платформ гарантировать, что определенные политические взгляды не будут поддерживаться за счет других.

Вирккунен также напомнила, отмечает, что против X (Twitter) уже идет процесс, чтобы определить, соответствует ли платформа требованиям ЕС. Если нет, то результатом могут стать санкции и крупные штрафы.

"Европу часто критикуют за чрезмерное количество законов. Но интернет также нуждается в правилах. Он не может быть Диким Западом", – считает еврокомиссар.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

Накануне Маск провел разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

В связи с этим в Бундестаге начали проверку на предмет возможного незаконного пожертвования в пользу "АдГ".

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