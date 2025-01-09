Маск і лідерка німецьких ультраправих поговорили про "лівацтво" на X

Під час розмови на платформі X (Twitter) власник соцмережі, американський мільярдер Ілон Маск і лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На початку аудіостріму Маск – який помилково вимовив прізвище своєї співрозмовниці як "Відль" – назвав її "провідним, на його думку, кандидатом на посаду керівника Німеччини".

Протягом розмови Маск і Вайдель говорили про різні теми – від сонячної енергетики до німецької бюрократичної тяганини в бізнесі.

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Зокрема лідерка "АдН" запитала американського мільярдера, чи розуміє він обтяжливість правил ведення бізнесу в Німеччині, на що Маск розповів, як був змушений подавати заявку на 25 тисяч сторінок.

Також співрозмовники поговорили про "лівацьку" систему освіти в Німеччині, пише Politico.

"У нашій освітній системі існує божевільний, божевільний, соціалістичний, лівий порядок денний. Молоді люди нічого не вчать у школі, університеті. Вони просто вивчають гендерні дослідження", – заявила Вайдель.

На це Маск відповів: "Схоже на те, що вірус лівацтва дуже тяжко інфікував Німеччину".

Аліса Вайдель є співголовою "Альтернативи для Німеччини" та її кандидаткою в канцлери на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого.

Ілон Маск раніше публічно підтримав "АдН" і заявив, що тільки вона "може врятувати Німеччину".

У Європейській комісії раніше сказали, що проаналізують онлайн-розмову мільярдера та німецької політикині на відповідність законодавству ЄС.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, з якою поговорив Маск, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".