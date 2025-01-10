Прем’єр Гренландії каже, що острів не хоче бути ні з Данією, ні з США

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

Про це він заявив на пресконференції в Копенгагені в пʼятницю, 10 січня, пише Financial Times, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, Егеде акцентував, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", – заявив він.

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На цій зустрічі прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим".

Фредеріксен додала, що хоче зберегти Королівство Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія і автономна територія Фарерські острови.

"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", – підкреслила вона.

На цій пресконференції Егеде заявив, що готовий поговорити з Трампом, який хоче отримати контроль над арктичним островом.

Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки СШП.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою.

Низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

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