Премʼєр Гренландії готовий до розмов із Трампом, що претендує на острів

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що готовий поговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, який хоче отримати контроль над арктичним островом.

Про це він сказав на пресконференції в Копенгагені в пʼятницю, 10 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На питання, чи говорив він із Дональдом Трампом, глава уряду Гренландії відповів запереченням, додавши, що "ми готові говорити".

Егеде також підкреслив прагнення Гренландії до незалежності.

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"Це те, що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією", – додав він.

Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки СШП.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою.

Низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

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