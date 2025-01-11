Країни Балтії та Польща працюють над посиленням безпеки енергоінфраструктури

Країни Балтії спільно з Польщею працюють над забезпеченням безпеки і безперебійної роботи своєї енергетичної інфраструктури в процесі відключення своїх енергосистем від Росії.

Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ця заява прозвучала після пошкодження підводних кабелів у Балтійському регіоні.

Оператори державних енергосистем країн Балтії та Польщі працюють над угодою, щоб забезпечити безперебійну роботу автономної системи і визначити найкращі методи усунення можливих проблем, сказав Вайчюнас.

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"Мета полягає в тому, щоб мати загальний список, домовитися про необхідні заходи і джерела їх фінансування. І реалізувати це якомога швидше", – зазначив він.

Литва залучила елітну поліцію для охорони свого енергозв'язку з Польщею, який має забезпечити синхронізацію енергосистем країн Балтії з континентальною Європою, а також своєї найбільшої газової електростанції, що є життєво важливим у разі припинення постачання енергії, розповів Вайчюнас.

"Пошкодження кабелю Estlink 2 прямо вплинуло на це рішення. Раніше ми думали, що приватної охорони достатньо, але тепер бачимо, що потрібна повна увага з боку держави до питань безпеки", – зауважив міністр.

Литва також посилює моніторинг електрозв'язку NordBalt зі Швецією, щоб забезпечити швидке виявлення причин можливих пошкоджень, додав він.

Раніше прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про посилення охорони лінії електропередачі з Польщею напередодні запланованого на наступний місяць від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.