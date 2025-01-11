Страны Балтии и Польша работают над усилением безопасности энергоинфраструктуры

Страны Балтии совместно с Польшей работают над обеспечением безопасности и бесперебойной работы своей энергетической инфраструктуры в процессе отключения своих энергосистем от России.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Это заявление прозвучало после повреждения подводных кабелей в Балтийском регионе.

Операторы государственных энергосистем стран Балтии и Польши работают над соглашением, чтобы обеспечить бесперебойную работу автономной системы и определить лучшие методы устранения возможных проблем, сказал Вайчюнас.

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"Цель состоит в том, чтобы иметь общий список, договориться о необходимых мерах и источниках их финансирования. И реализовать это как можно скорее", – отметил он.

Литва привлекла элитную полицию для охраны своей энергосвязи с Польшей, которая должна обеспечить синхронизацию энергосистем стран Балтии с континентальной Европой, а также своей крупнейшей газовой электростанции, что является жизненно важным в случае прекращения поставок энергии, рассказал Вайчюнас.

"Повреждение кабеля Estlink 2 прямо повлияло на это решение. Раньше мы думали, что частной охраны достаточно, но теперь видим, что нужно полное внимание со стороны государства к вопросам безопасности", – отметил министр.

Литва также усиливает мониторинг электросвязи NordBalt со Швецией, чтобы обеспечить быстрое выявление причин возможных повреждений, добавил он.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об усилении охраны линии электропередачи с Польшей накануне запланированного на следующий месяц отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.