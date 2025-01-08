Литва посилила безпеку інфраструктури перед від’єднанням від енергосистеми РФ

Литва заявила, що посилила охорону лінії електропередачі з Польщею напередодні запланованого на наступний місяць від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.

Про це заявив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Палуцкас зазначив, що уряд у середу ухвалив рішення про додатковий фізичний захист певних "критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури".

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Однак змодельовані ситуації, навіть у різних надзвичайних ситуаціях, точно не залишать литовських споживачів без електроенергії", – сказав литовський прем’єр.

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За його словами, деякі заходи є секретними, а деякі – обмеженими. Однак Палуцкас додав, що йдеться як про кібербезпеку, так і про фізичні заходи.

Наприклад, для захисту найважливіших енергетичних об'єктів буде використовуватися Служба громадської безпеки, яка замінить приватну службу безпеки, що охороняла ці об'єкти досі. Вона візьме на себе охорону об'єктів з 15 січня.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.