Бундесвер створить окремий підрозділ для захисту важливих об'єктів Німеччини

Німецький Бундесвер планує створити новий великий підрозділ, який займатиметься охороною критично важливої інфраструктури та ключових військових об'єктів по всій країні

Про це заявив у суботу речник німецьких збройних сил, якого цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Новий підрозділ складатиметься з резервістів і чинних військових під єдиним командуванням і буде частково у стані боєготовності.

Минулого року міністр оборони Борис Пісторіус наказав провести реорганізацію з метою посилення обороноздатності Бундесверу за допомогою єдиного оперативного командування.

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Пісторіус послався на зміну ситуації з міжнародними загрозами і необхідність мати можливість вижити у військовому плані в оборонній війні.

В рамках нової структури з 1 квітня під командування армії будуть передані сили оборони країни з планами подальшого розширення.

Наразі німецька армія складається з трьох дивізій, кожна з яких налічує близько 20 тисяч військовослужбовців.

Додавання четвертого великого підрозділу, призначеного для оборони країни, знаменує собою значне посилення спроможностей Бундесверу, зазначає агентство.

Напередодні ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини наступного тижня розгляне поправки до законодавства, згідно з якими в майбутньому Бундесверу буде дозволено збивати підозрілі дрони, які становлять небезпеку.

Тим часом уповноважена Бундестагу з питань оборони Єва Хьогль визнала, що боєготовність деяких підрозділів Бундесверу становить лише 50%, і закликала активізувати зусилля з набору особового складу.