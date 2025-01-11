Бундесвер создаст отдельное подразделение для защиты важных объектов Германии

Немецкий Бундесвер планирует создать новое крупное подразделение, которое будет заниматься охраной критически важной инфраструктуры и ключевых военных объектов по всей стране

Об этом заявил в субботу представитель немецких вооруженных сил, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Новое подразделение будет состоять из резервистов и действующих военных под единым командованием и будет частично в состоянии боеготовности.

В прошлом году министр обороны Борис Писториус приказал провести реорганизацию с целью усиления обороноспособности Бундесвера с помощью единого оперативного командования.

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Писториус сослался на изменение ситуации с международными угрозами и необходимость иметь возможность выжить в военном плане в оборонительной войне.

В рамках новой структуры с 1 апреля под командование армии будут переданы силы обороны страны с планами дальнейшего расширения.

В настоящее время немецкая армия состоит из трех дивизий, каждая из которых насчитывает около 20 тысяч военнослужащих.

Добавление четвертого крупного подразделения, предназначенного для обороны страны, знаменует собой значительное усиление возможностей Бундесвера, отмечает агентство.

Накануне СМИ сообщили, что правительство Германии на следующей неделе рассмотрит поправки в законодательство, согласно которым в будущем Бундесверу будет разрешено сбивать подозрительные дроны, представляющие опасность.

Тем временем уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль признала, что боеготовность некоторых подразделений Бундесвера составляет лишь 50%, и призвала активизировать усилия по набору личного состава.