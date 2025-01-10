ЗМІ: Бундесверу хочуть дозволити збивати дрони

Уряд Німеччини наступного тижня розгляне поправки до законодавства, згідно з якими в майбутньому Бундесверу буде дозволено збивати підозрілі дрони, які становлять небезпеку.

З відповідним проєктом ознайомилось агентство dpa, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт поправок до Закону про авіаційну безпеку дозволяє збройним силам застосовувати "зброю проти безпілотних літальних апаратів" для запобігання особливо серйозним інцидентам.

За інформацією dpa, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер і міністр оборони Борис Пісторіус 16 грудня говорили про посилення заходів проти безпілотників.

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Формально йдеться про підтримку поліцейських органів у запобіганні небезпеці в повітряному просторі.

Нині Закон про авіаційну безпеку дозволяє збройним силам Німеччини використовувати лише порівняно м'які засоби.

Наприклад, збройні сили мають право витісняти літальні об’єкти з повітряного простору, примушувати їх до посадки, погрожувати застосуванням зброї або робити попереджувальні постріли.

Бундесверу не дозволено застосовувати зброю, але тепер він має отримати дозвіл на її використання проти дронів.

При цьому розгортання сил Бундесверу для підтримки поліції у боротьбі з дронами розглядатиметься насамперед за наявності загрози катастрофічного збитку або небезпеки для життя і здоров'я.

Це може бути авіаційна або залізнична катастрофа, збій в електромережі або неминуча терористична атака.

Речник Федерального міністерства внутрішніх справ у п'ятницю не захотів "ні підтверджувати, ні спростовувати" цей план, доки немає рішення уряду і триває координація.

"Ми спостерігаємо значне збільшення кількості інцидентів, пов'язаних з безпілотниками, особливо з початком російської агресії проти України", – сказав він.

За даними Bild, у Німеччині у грудні 2024-го зафіксували "масове вторгнення" безпілотників, які не були збиті чи перехоплені.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про прольоти безпілотників над чутливими промисловими об'єктами, а також над військовою базою "Рамштайн", яку використовують США.