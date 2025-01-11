Цукерберг попросив Трампа не дозволити ЄС штрафувати техкомпанії США

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг закликав майбутню адміністрацію США на чолі з новим президентом Дональдом Трампом втрутитися, щоб не дати ЄС штрафувати американські технологічні компанії за невиконання антимонопольного законодавства та інші порушення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Виступаючи у подкасті Джо Рогана, Цукерберг поскаржився, що ЄС змусив американські технологічні компанії, що працюють в Європі, заплатити "понад 30 мільярдів доларів" штрафів за порушення законодавства за останні два десятиліття.

"Я вважаю, що стратегічною перевагою Сполучених Штатів є те, що у нас є багато найсильніших компаній у світі, і я думаю, що це має бути частиною стратегії США, спрямованої на захист цього", – сказав Цукерберг.

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"І це одна з тих речей, щодо яких я оптимістично налаштований у відносинах з президентом Трампом", – додав він.

У листопаді минулого року конгломерат Meta, який управляє Facebook, Instagram, WhatsApp та іншими соціальними мережами і комунікаційними платформами, був оштрафований на 797 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил ЄС, оскільки встановив несправедливі умови для постачальників рекламних послуг.

Цукерберг стверджував, що застосування Єврокомісією правил конкуренції є "майже тарифом" для американських технологічних компаній, і сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена, яка йде у відставку, не змогла впоратися з цією ситуацією.

"Якби якась інша країна нашкодила іншій галузі, яка нам не байдужа, уряд США, ймовірно, знайшов би спосіб чинити на неї тиск, але я думаю, що те, що сталося тут, насправді є повною протилежністю", – сказав він.

"Уряд США очолив атаку на компанії, яка призвела до того, що ЄС, по суті, в усіх інших місцях, може вільно нападати на всі американські компанії і робити з ними все, що завгодно", – додав Цукерберг.

Нагадаємо, навесні 2024 року Єврокомісія почала розслідування щодо компаній Apple, Google та Meta щодо дотримання нових правил цифрової конкуренції (DMA)