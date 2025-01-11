Цукерберг попросил Трампа не позволить ЕС штрафовать техкомпании США

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг призвал будущую администрацию США во главе с новым президентом Дональдом Трампом вмешаться, чтобы не дать ЕС штрафовать американские технологические компании за невыполнение антимонопольного законодательства и другие нарушения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Выступая в подкасте Джо Рогана, Цукерберг пожаловался, что ЕС заставил американские технологические компании, работающие в Европе, заплатить "более 30 миллиардов долларов" штрафов за нарушение законодательства за последние два десятилетия.

"Я считаю, что стратегическим преимуществом Соединенных Штатов является то, что у нас есть много самых сильных компаний в мире, и я думаю, что это должно быть частью стратегии США, направленной на защиту этого", – сказал Цукерберг.

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"И это одна из тех вещей, по которым я оптимистично настроен в отношениях с президентом Трампом", – добавил он.

В ноябре прошлого года конгломерат Meta, который управляет Facebook, Instagram, WhatsApp и другими социальными сетями и коммуникационными платформами, был оштрафован на 797 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС, поскольку установил несправедливые условия для поставщиков рекламных услуг.

Цукерберг утверждал, что применение Еврокомиссией правил конкуренции является "почти тарифом" для американских технологических компаний, и сказал, что уходящая в отставку администрация президента США Джо Байдена не смогла справиться с этой ситуацией.

"Если бы какая-то другая страна навредила другой отрасли, которая нам не безразлична, правительство США, вероятно, нашло бы способ оказать на нее давление, но я думаю, что то, что произошло здесь, на самом деле является полной противоположностью", – сказал он.

"Правительство США возглавило атаку на компании, которая привела к тому, что ЕС, по сути, во всех других местах, может свободно нападать на все американские компании и делать с ними все, что угодно", – добавил Цукерберг.

Напомним, весной 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Google и Meta по соблюдению новых правил цифровой конкуренции (DMA)