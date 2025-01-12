Неподалік польсько-німецького кордону перевернувся автобус: двоє загиблих, 11 травмованих

У Німеччині, неподалік від польського кордону, перевернувся автобус, який перевозив 14 людей – двоє пасажирів загинули.

Про це повідомляє польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначив польський мовник, автобус Flixbus у суботу, 11 січня, прямував із німецького Берліна до польського Щецина. В’їжджаючи на автостоянку автобану він перекинувся.

Поліція встановина, що автобус їхав занадто швидко і зачепив енергетичні бар'єри. Від удару його підкинуло вгору, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

Представниця Flixbus повідомила польському мовнику, що на борту автобуса перебувало 14 осіб: 13 пасажирів і один водій.

Двоє людей загинули. Одинадцять людей зазнали травм, четверо з них – серйозні. Громадянство постраждалих поки що не повідомляється.

6 січня вранці в нідерландській провінції Лімбург загорівся автобус з десятками студентів технікуму.

Наступного дня у Люблінському воєводстві Польщі рейсовий автобус з'їхав з дороги в кювет, де вже перебував легковий автомобіль.