Швеція делегує три судна і літак до патрульної місії НАТО у Балтійському морі

Швеція делегує три судна свого флоту до патрульної місії Північноатлантичного альянсу, яку невдовзі розгорнуть у Балтійському морі для охорони підводної інфраструктури, що буде першою такою участю країни у місії НАТО.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це 12 січня оголосив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу на полях безпекової конференції у шведському місті Сален.

Крістерссон повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.

"Ці військові кораблі передаються під командування НАТО і будуть використовуватися для створення кращих умов для розуміння морської ситуації у Балтійському морі. Це значний і важливий внесок Швеції… та перший випадок, коли Швеція як союзник надає свої збройні сили для заходів НАТО зі стримування й оборони безпосередньо біля наших кордонів", – зазначив Ульф Крістеррсон.

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У своїй промові на конференції Крістерссон висловив думку, що зараз Швеція перебуває у ситуації "не війни, але й не миру".

Ще на початку січня країни формату "Об’єднаний експедиційний корпус", що об’єднує Британію, Скандинавію, Балтію та Нідерланди, запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.