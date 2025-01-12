Швеция делегирует три судна и самолет в патрульную миссию НАТО в Балтийском море

Швеция делегирует три судна своего флота в патрульную миссию Североатлантического альянса, которую вскоре развернут в Балтийском море для охраны подводной инфраструктуры, что будет первым таким участием страны в миссии НАТО.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом 12 января объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге на полях конференции по безопасности в шведском городе Сален.

Кристерссон сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.

"Эти военные корабли передаются под командование НАТО и будут использоваться для создания лучших условий для понимания картины морской ситуации в Балтийском море. Это значительный и важный вклад Швеции... и первый случай, когда Швеция как союзник предоставляет свои вооруженные силы для мер НАТО по сдерживанию и обороне непосредственно у наших границ", – отметил Ульф Кристеррсон.

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В своей речи на конференции Кристерссон выразил мнение, что сейчас Швеция находится в ситуации "не войны, но и не мира".

Еще в начале января страны формата "Объединенный экспедиционный корпус", объединяющий Британию, Скандинавию, Балтию и Нидерланды, запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры с помощью новейшей системы, которая поможет выявлять потенциальные угрозы и быстро замечать подозрительные действия судов.