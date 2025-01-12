Прем’єр Швеції вважає, що країна зараз у стані "не війни, але й не миру"

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що зараз країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на щорічній конференції з питань безпеки й оборони у місті Сален.

Ульф Крістерссон був першим спікером події та говорив про виклики для Швеції у поточній геополітичній ситуації.

"Швеція не у стані війни. Але це також і не стан миру", – сказав прем’єр.

Реклама:

"Російська загроза є довгостроковою. І наше оборонне планування також має бути довгостроковим", – сказав Крістерссон.

Він зауважив, що зараз Швеція та сусіди стикаються з гібридними атаками, що "здійснюються за допомогою комп’ютерів, грошей, дезінформації та загроз диверсійного характеру".

Він окремо згадав різдвяний інцидент з пошкодженими підводними кабелями у Фінській затоці.

"Швеція і наші сусіди не допустять, щоб таке продовжувалося", – наголосив Крістерссон. Водночас він додав, що Швеція не робить квапливих висновків і не буде висувати комусь звинувачень у диверсії, не маючи достатніх доказів.

Лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон у своїй промові висловила думку, що у світі починається починаються "нові, непевні й небезпечні часи".

Нещодавно Швеція уклала угоду з німецько-французьким збройовим концерном KNDS на виробництво понад 40 танків Leopard 2, вартість сягає майже 2 млрд євро.

У грудні Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України.