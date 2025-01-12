У Румунії ультраправі знову протестують проти перезапуску президентських виборів

Тисячі прихильники ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" вийшли на акцію у центрі Бухареста, протестуючи проти перезапуску виборів президента.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

12 січня десятки тисяч прихильників "Альянсу за об’єднання румунів" AUR вийшли у центр столиці, де протестують проти скасування результатів першого туру президентських виборів безпрецедентним рішенням Конституційного суду. У самій партії кажуть про 50 тисяч учасників.

Digi24

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Протестувальники зупинялися біля резиденції президента – палацу Котрочень, де скандували гасла за відставку президента Клауса Йоганніса. Звідти вони рушили до площі Перемоги.

Protest AUR la Palatul Cotroceni; manifestanții au cerut demisia președintelui Iohannis https://t.co/7zRW6Z3aH0



Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO



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Лідер AUR Жорж Сіміон, який очолював ходу, заявив, що влада "має почути голос понад 100 тисяч румунів" і прем’єр Марчел Чолаку та президент Клаус Йоганніс, які "мають піти", повідомляє News.ro.

"Ми вимагаємо проведення другого туру виборів", – заявив Жорж Сіміон.

Акція супроводжується дрібними інцидентами, у тому числі образами на адресу представників ЗМІ.

Раніше цього тижня у Бухаресті мітингували прибічники незалежного антизахідного кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, який став переможцем першого туру, скасованого через ознаки втручання у кампанію.

8 січня лідери партій нової урядової коаліції Румунії визначили дату нових президентських виборів: перший тур запланований на 4 травня 2025 року, другий – на 18 травня.

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