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У Румунії ультраправі знову протестують проти перезапуску президентських виборів

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Новини — Неділя, 12 січня 2025, 18:38 — Марія Ємець

Тисячі прихильники ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" вийшли на акцію у центрі Бухареста, протестуючи проти перезапуску виборів президента.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

12 січня десятки тисяч прихильників "Альянсу за об’єднання румунів" AUR вийшли у центр столиці, де протестують проти скасування результатів першого туру президентських виборів безпрецедентним рішенням Конституційного суду. У самій партії кажуть про 50 тисяч учасників.

Digi24
Digi24

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Протестувальники зупинялися біля резиденції президента – палацу Котрочень, де скандували гасла за відставку президента Клауса Йоганніса. Звідти вони рушили до площі Перемоги. 

Лідер AUR Жорж Сіміон, який очолював ходу, заявив, що влада "має почути голос понад 100 тисяч румунів" і прем’єр Марчел Чолаку та президент Клаус Йоганніс, які "мають піти", повідомляє News.ro.

"Ми вимагаємо проведення другого туру виборів", – заявив Жорж Сіміон. 

Акція супроводжується дрібними інцидентами, у тому числі образами на адресу представників ЗМІ. 

Раніше цього тижня у Бухаресті мітингували прибічники незалежного антизахідного кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, який став переможцем першого туру, скасованого через ознаки втручання у кампанію.

8 січня лідери партій нової урядової коаліції Румунії визначили дату нових президентських виборів: перший тур запланований на 4 травня 2025 року, другий – на 18 травня. 

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