В Румынии ультраправые снова протестуют против перезапуска президентских выборов

Тысячи сторонников ультраправой партии "Альянс за объединение румын" вышли на акцию в центре Бухареста, протестуя против перезапуска выборов президента.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

12 января десятки тысяч сторонников "Альянса за объединение румын" AUR вышли в центр столицы, где протестуют против отмены результатов первого тура президентских выборов беспрецедентным решением Конституционного суда. В самой партии говорят о 50 тысячах участников.

Digi24

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Протестующие останавливались возле резиденции президента – дворца Котрочень, где скандировали лозунги за отставку президента Клауса Йоханниса. Оттуда они двинулись к площади Победы.

Protest AUR la Palatul Cotroceni; manifestanții au cerut demisia președintelui Iohannis https://t.co/7zRW6Z3aH0



Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO



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Лидер AUR Жорж Симион, который возглавлял шествие, заявил, что власть "должна услышать голос более 100 тысяч румын" и премьер Марчел Чолаку и президент Клаус Йоханнис, которые "должны уйти", сообщает News.ro.

"Мы требуем проведения второго тура выборов", – заявил Жорж Симион.

Акция сопровождается мелкими инцидентами, в том числе оскорблениями в адрес представителей СМИ.

Ранее на этой неделе в Бухаресте митинговали сторонники независимого антизападного кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску, который стал победителем первого тура, отмененного из-за признаков вмешательства в кампанию.

8 января лидеры партий новой правительственной коалиции Румынии определили дату новых президентских выборов: первый тур запланирован на 4 мая 2025 года, второй – на 18 мая.

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