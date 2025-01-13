У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи

Загальнонаціональний страйк на знак протесту проти можливих пенсійних реформ у понеділок, 13 січня, призвів до зупинки авіа− та залізничного сполучення в Бельгії, а багато шкіл залишилися зачиненими.

Про це повідомляють агентство Reuters та суспільний мовник RTBF, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, майже половину всіх рейсів в аеропорту Брюсселя скасували через страйк вантажників, працівників служби безпеки та іншого наземного персоналу.

Національний залізничний оператор NMBS повідомив, що по всій країні курсує лише обмежена кількість потягів. Зазначається, що громадський транспорт у столиці Брюсселі також сильно постраждав.

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Як поінформувало агентство, школи були закриті, а десятки тисяч вчителів, як очікується, приєднаються до національного мітингу в Брюсселі на знак протесту проти пенсійної реформи.

Мовник зазначив, що причиною протестів стали плани скорочення соціальних асигнувань у бюджеті країни на 3 млрд євро на рік.

Плани підготував кандидат на посаду прем'єр-міністра, голова праворадикальної партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер. Він, зокрема, підтримує збільшення військових витрат країни.

У Бельгії з червня 2024 року, коли відбулися вибори до парламенту, з різним успіхом тривають переговори про формування коаліції та нового уряду.

В Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.

А на початку 2025 року у низці міст Румунії сотні поліцейських вийшли на протест, обурюючись тим, що їм більше не платитимуть за понаднормову роботу.

А в Грузії, де триває політична криза, громадян закликали 15 січня провести загальний попереджувальний страйк, щоб домогтися проведення нових виборів і звільнення затриманих протестувальників.