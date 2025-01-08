У Румунії протестують поліцейські, обурені скороченням зарплати

У низці міст Румунії сотні поліцейських вийшли на протест, обурюючись тим, що їм більше не платитимуть за понаднормову роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У регіоні Яломіца офіцери і поліцейські відмовились виходити на службу. Акції протесту проходять у кількох установах по всій країні.

Десятки поліцейських зібрались біля 4-го поліцейського відділку в Клуж-Напоці. Вони незадоволені, що ухвалений урядом пакет жорстких заходів економії (Ordonanta Trenulet) різко скорочує їхні доходи.

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Digi24

Поліцейські стверджують, що вони не отримують надбавку за години, відпрацьовані в суботу, неділю та святкові дні.

Деякі з присутніх на акції протесту заявили, що їхні доходи скоротяться до 2000 леїв в деяких випадках, після десятиліть вислуги років.

Крім того, співробітники пенітенціарних установ також почали протести.

У Румунії на 2025 рік передбачені жорсткі заходи, що передбачають замороження рівня зарплат і неоплату понаднормових.

Профспілки погрожують продовжувати ці протести доти, доки всі ці заходи не буде скасовано.

Нагадаємо, у Грузії, де триває політична криза, громадян закликали 15 січня провести загальний попереджувальний страйк, щоб домогтися проведення нових виборів і звільнення затриманих протестувальників.

Крім того, в Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.