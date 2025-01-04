В Грузії анонсували загальнонаціональний страйк з вимогою нових виборів

У Грузії, де триває політична криза, громадян закликали 15 січня провести загальний попереджувальний страйк, щоб домогтися проведення нових виборів і звільнення затриманих протестувальників.

Інформацію про запланований страйк поширив в соціальних мережах ресурс Protest 24, пише "Європейська правда".

Страйк планують оголосити 15 січня о 15:00. У цей час роботодавці та їхні службовці по всій Грузії протягом трьох годин не працюватимуть.

"На 3 години ми тимчасово зачинимо двері і залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: стагнація економіки; закритий бізнес; бідність і безробіття… Незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником – приєднуйтесь до нас", – йдеться у повідомленні.

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Страйкарі вимагають проведення повторних парламентських виборів і звільнення затриманих протестувальників.

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

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