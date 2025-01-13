У Міноборони Швеції анонсували випробування нової технології "рою" безпілотників

Швеція планує випробувати нову технологію рою безпілотників, розроблену шведською компанією оборонного обладнання Saab і збройними силами країни.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, якого цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив міністр на пресконференції, армія Швеції випробує технологію, яка була розроблена протягом останнього року, під час майбутніх навчань "Арктичний удар".

"Нам потрібно буде піти на певний ризик, щоб створити сильніший оборонний потенціал швидше, ніж ми це робимо зазвичай", – зазначив він

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За словами Йонсона, технологія дозволяє формувати "рої" дронів різного розміру, які потім вирішують завдання автономно.

"За допомогою цих "роїв" дронів можна проводити як розвідку, так і позиціонування і ідентифікацію", – пояснив очільник Міноборони Швеції.

Зазначимо, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що зараз країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".

12 січня інформували, що Швеція делегує три судна свого флоту до патрульної місії Північноатлантичного альянсу, яку невдовзі розгорнуть у Балтійському морі для охорони підводної інфраструктури, що буде першою такою участю країни у місії НАТО.