В Минобороны Швеции анонсировали испытания новой технологии "роя" беспилотников

Швеция планирует испытать новую технологию роя беспилотников, разработанную шведской компанией оборонного оборудования Saab и вооруженными силами страны.

Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, которого цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил министр на пресс-конференции, армия Швеции испытает технологию, которая была разработана в течение последнего года, во время предстоящих учений "Арктический удар".

"Нам нужно будет пойти на определенный риск, чтобы создать более сильный оборонный потенциал быстрее, чем мы это делаем обычно", – отметил он

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По словам Йонсона, технология позволяет формировать "рои" дронов разного размера, которые затем решают задачи автономно.

"С помощью этих "роев" дронов можно проводить как разведку, так и позиционирование и идентификацию", – пояснил глава Минобороны Швеции.

Отметим, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что сейчас страна находится в ситуации "и не войны, и не мира".

12 января информировали, что Швеция делегирует три судна своего флота в патрульную миссию Североатлантического альянса, которую вскоре развернут в Балтийском море для охраны подводной инфраструктуры, что будет первым таким участием страны в миссии НАТО.