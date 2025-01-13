В Чехии в 2024 году отметили рекорд киберинцидентов, большинство – из-за русскоязычных хакеров

В течение 2024 года в Чехии зафиксировали рекордное количество киберинцидентов, самыми распространенными из которых были DDoS-атаки, за большинством из них стоят русскоязычные хакерские группы.

Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии, передает "Европейская правда".

Как отметили в агентстве, в 2024 году зафиксировали 268 киберинцидентов, что на шесть больше, чем в 2023 году.

Самые распространенные атаки были направлены на доступность систем, в первую очередь с помощью DDoS-атак.

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"За большинством этих атак стоят русскоязычные хакерские группы, что является значительной тенденцией с момента вторжения России в Украину", – подчеркнул директор Агентства Лукаш Кинтр.

Напомним, в Британии заявили об усилении враждебной активности в киберпространстве в текущем году.

В Польше заявили, что Россия "уже не скрывает откровенную кибервойну" со страной.

А в начале декабря ряд сайтов государственных институтов Литвы стали недоступными из-за кибератаки.