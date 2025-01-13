ЗМІ: У суботній аварії автобуса у Німеччині загинула українка

Серед двох загиблих у суботній аварії автобуса біля німецько-польського кордону – громадянка України, ще один загиблий – громадянин Німеччини.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що серед пасажирів автобуса було четверо громадян Польщі, з яких одна жінка серйозно постраждала і перебуває у критичному стані.

За їхніми даними, загиблі – громадянка України і громадянин Німеччини.

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Aneta Łuczkowska / RMF FM

Нагадаємо, аварія сталася 11 січня з автобусом Flixbus, що прямував із німецького Берліна до польського Щецина з 13 пасажирами. Він перекинувся, коли заїжджав на стоянку біля автобану.

Внаслідок ДТП двоє людей загинули і 11 постраждали, з них четверо мають серйозні травми. Про громадянство пасажирів офіційно не повідомляли, але в МЗС Польщі зазначили, що поляків серед загиблих немає.

Поліція з’ясовує, наскільки складні погодні умови могли посприяти аварії.

У Норвегії на Лофотенських островах у неділю перекинувся туристичний автобус, опинившись частково у воді.