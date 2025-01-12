У Норвегії перекинувся туристичний автобус, опинившись частково у воді

На норвезьких Лофотенських островах зазнав аварії туристичний автобус з латвійською реєстрацією, постраждали шестеро пасажирів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вранці 12 січня на Лофотенських островах. Автобус із 27 пасажирами, що рухався трасою над берегом, перекинувся і опинився частково у воді.

Trude Furuly / NRK

Згодом у поліції повідомили, що усіх пасажирів і водія успішно евакуювали. Шістьох постраждалих відправили до лікарень, решту забрали з місця події іншим автобусом до найближчого міста.

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Дорожні умови на місці були складними – після значного снігопаду у суботу почалася відлига і крижаний дощ.

Додаткову загрозу створює специфічний для цієї місцевості вітер з гір. Зі слів водія автобуса, який вже спілкувався із журналістами місцевого видання Lofotposten, це було ключовою причиною аварії.

"Коли ми заїхали за поворот, несподівано стався дуже сильний порив вітру і автобус просто зіштовхнуло з дороги. У мене не було жодних шансів втримати його", – сказав він.

Trude Furuly / NRK

В МЗС Латвії повідомили, що в автобусі не було громадян Латвії, хоча він має латвійську реєстрацію, повідомляє Delfi.

Речниця відомства Діана Егліте зазначила, що латвійське посольство у Норвегії сконтактувало з поліцією і там їм повідомили, що пасажири і водій не є латвійськими громадянами. Організатором поїздки була туристична фірма з іншої країни, яка вочевидь орендувала для цього латвійський автобус.

Схожа аварія у цьому ж регіоні сталась також наприкінці грудня – тоді перекинувся автобус з майже 60 пасажирами, троє людей загинули.

Також у грудні літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.