СМИ: В субботней аварии автобуса в Германии погибла украинка
Среди двух погибших в субботней аварии автобуса возле немецко-польской границы – гражданка Украины, еще один погибший – гражданин Германии.
Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Журналисты узнали, что среди пассажиров автобуса было четверо граждан Польши, из которых одна женщина серьезно пострадала и находится в критическом состоянии.
По их данным, погибшие – гражданка Украины и гражданин Германии.
Напомним, авария произошла 11 января с автобусом Flixbus, следовавшим из немецкого Берлина в польский Щецин с 13 пассажирами. Он перевернулся, когда заезжал на стоянку возле автобана.
В результате ДТП два человека погибли и 11 пострадали, из них четверо получили серьезные травмы. О гражданстве пассажиров официально не сообщали, но в МИД Польши отметили, что поляков среди погибших нет.
Полиция выясняет, насколько сложные погодные условия могли поспособствовать аварии.
В Норвегии на Лофотенских островах в воскресенье перевернулся туристический автобус, оказавшись частично в воде.