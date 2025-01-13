СМИ: В субботней аварии автобуса в Германии погибла украинка

Среди двух погибших в субботней аварии автобуса возле немецко-польской границы – гражданка Украины, еще один погибший – гражданин Германии.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что среди пассажиров автобуса было четверо граждан Польши, из которых одна женщина серьезно пострадала и находится в критическом состоянии.

По их данным, погибшие – гражданка Украины и гражданин Германии.

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Aneta Łuczkowska / RMF FM

Напомним, авария произошла 11 января с автобусом Flixbus, следовавшим из немецкого Берлина в польский Щецин с 13 пассажирами. Он перевернулся, когда заезжал на стоянку возле автобана.

В результате ДТП два человека погибли и 11 пострадали, из них четверо получили серьезные травмы. О гражданстве пассажиров официально не сообщали, но в МИД Польши отметили, что поляков среди погибших нет.

Полиция выясняет, насколько сложные погодные условия могли поспособствовать аварии.

В Норвегии на Лофотенских островах в воскресенье перевернулся туристический автобус, оказавшись частично в воде.