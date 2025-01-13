Екоактивісти сплюндрували могилу Дарвіна у Лондоні

Кліматичні активісти з Just Stop Oil розмалювали могилу британського натураліста Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє активістів увійшли до Вестмінстерського абатства – місця проведення королівських весіль, коронацій, поховань і головної туристичної визначної пам'ятки Великої Британії – в понеділок вранці і розмалювали могилу Дарвіна фарбою з балончика.

фото Just Stop Oil

Активісти написали помаранчевим кольором на білому мармуровому надгробку напис "1,5 померло" – посилання на нещодавні новини про те, що глобальна температура у 2024 році вперше перевищила 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою.

Реклама:

"Ми перейшли поріг у 1,5 градуса, який мав би убезпечити нас. Дарвін перевернувся б у могилі, дізнавшись, що ми перебуваємо в розпалі шостого масового вимирання", – сказав один з активістів.

Дарвін, найбільш відомий своєю теорією еволюції шляхом природного відбору, помер у 1882 році. Він похований у Куточку вчених Вестмінстерського абатства, де також поховані Ісаак Ньютон і Стівен Гокінг.

Абатство підтвердило інцидент у своїй заяві.

"Охоронці абатства вживають негайних заходів для очищення меморіалу і не очікують, що буде завдано якоїсь постійної шкоди", – сказала прессекретарка.

"На місце події була викликана поліція, яка розібралася з інцидентом. Абатство залишається відкритим для відвідування і поклоніння", – додала вона.

Столична поліція Лондона повідомила, що дві жінки були заарештовані за підозрою в заподіянні злочинного збитку Вестмінстерському абатству і доставлені в один з центральних лондонських відділків поліції.

Активісти Just Stop Oil провели низку гучних акцій протесту в Британії, зокрема, зривали спортивні та театральні заходи, розмальовували будівлю посольства США в Лондоні та кидали суп у картини Ван Гога.